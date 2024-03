Diego Martínez, tras el triunfo de Boca ante Racing: "Los chicos dieron una muestra de carácter"

Tras el vital triunfo de Boca ante Racing, por 4-2 en La Bombonera, Diego Martínez destacó la actitud con la que jugó el Xeneize, reponiéndose de la pálida imagen que había dejado en su última presentación, con derrota ante Unión. "Lo hablamos en la charla: lo que nos tenía que dejar el partido con Unión era un aprendizaje como grupo. En el fútbol argentino los partidos se hacen más o menos simples de acuerdo a cómo los jugues, y si el equipo tenía la intensidad que mostró en ciertos partidos que nos tocó jugar y volvíamos a tener eso de jugar con los dientes apretados, íbamos a estar más cerca de poder sacar adelante un clásico como el de hoy", explicó el DT.

Siguiendo esa línea, Martínez agregó: "El de hoy era el partido más importante del año, no porque era Racing, en casa, con nuestra gente, sino porque era el partido que nos tocaba jugar hoy. El aprendizaje es que cada partido es el más importante, semana a semana".

Metiéndose en el análisis de los vibrantes 90 minutos disputados en La Bombonera, el entrenador de Boca manifestó: "Fue una muestra de carácter, contra un rival que tiene vocación ofensiva, con jugadores que te obligan a ir al palo y palo, y me parece que se dio un partido abierto, entretenido. Generamos situaciones más claras que Racing, pero fue un partido parejo en líneas generales. El equipo puede jugar más y queremos que juegue más, no mejor; más y más tiempo. El desafío es poder jugar más tiempo como por momentos lo hace".

Ante Racing fueron titulares dos juveniles como Mauricio Benítez y Jabes Saralegui, de 20 años, y terminaron ingresando Leandro Brey y Aaron Anselmino, de 21 y 18, respectivamente. Sobre la inclusión de los pibes, el entrenador remarcó: "Estos chicos se criaron en un club que te exige estar con los dientes apretados. El partido de Mauri fue más que aceptable. Desde que estamos nosotros siento que van, acompañados por los muchachos más grandes, con el rumbo bien claro. Si no confunden ese camino y las formas, tienen algo que es muy importante que es la formación en este club, que te da un plus extra. Aaron es un chico que todos ven las condiciones que tiene, pero lo que más me gusta es cómo está enfocado y lo serio que es. Está buenísimo para la institución formar este tipo de futbolistas. Hay que ir de a poco, esto no es para que puedan jugar todos juntos, pero cada cosa que podamos ir agregándoles, que sean pasos seguros, chiquitos, positivos y con consistencia para que sigan creciendo".

Diego Martínez y la presencia de Marcos Rojo en la convocatoria de Boca

La lesión de Figal anticipó el regreso de Marcos Rojo al banco de suplentes y, cuando terminó el partido, el DT se dio un abrazo con el central, que luego explicó en conferencia. "El abrazo con Marcos fue hasta de agradecimiento, con lo que nos pasó con Nico (Figal) nos abrió la oportunidad de sumar a alguien y la convocatoria estaba bastante equilibrada, y hablamos con el cuerpo médico para ver qué le parecía que lo sumáramos pero no para que entre, sino para que esté con nosotros. Recién esta semana él ya está casi dado de alta para entrenar con normalidad, pero es tan importante lo que transmite Marcos Rojo... Haces un trabajo de tenencia, se tira de cabeza; haces un trabajo defensivo y está jugando la final del mundo y eso se transmite. Nos gustaba tenerlo en la concentración, en el banco, cerca. Le dije que no iba a entrar, y esperaba que no sucediera nada para que tuviera que entrar, pero sí queríamos tenerlo cerca. Es un líder, es nuestro líder, nuestro capitán, como Sergio, Pol y Edi. Y son los que marcan el rumbo hacia dónde queremos ir. Todavía no lo pude disfrutar en un partido oficial, pero ya está cerquita", sostuvo.