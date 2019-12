A una semana de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner declarará por primera vez en un juicio oral

Cristina Kirchner será este unes indagada por primera vez en un juicio oral y público, el de las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Será a ocho días de asumir el próximo 10 de diciembre como vicepresidenta de la Nación y mientras se discute la conformación del gabinete del gobierno de Alberto Fernández. Su defensa ya adelantó que va a declarar y la expectativa estará puesta en el contenido que tendrá mucho de político.

“Tiene una lista de temas para desarrollar”, le dijo a Infobae una fuente de la defensa de la ex Presidenta que está a cargo del abogado Carlos Beraldi. Lo que no trascendió es si Cristina Kirchner contestará preguntas de las partes, algo que se mantiene en reserva para no poner en aviso a la Fiscalía y a las querellas. La audiencia comenzará a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y estará destinada solo a la indagatoria de la ex mandataria.

La indagatoria es el momento en el que los acusados pueden defenderse de la acusación. Para eso pueden declarar y contestar preguntas de las partes. También puede negarse a hablar –lo que, por ejemplo, hicieron la mayoría de los imputados del juicio– y hacerlo en cualquier momento del juicio.



Este es el primer juicio a Cristina Kirchner -tiene otros cuatro, dolar futuro, cuadernos de la corrupción, Hotesur-Los Sauces y la firma del mermorándum con Irán, que todavía no tiene fecha de inicio- y por lo tanto la primera indagatoria en un proceso oral. La transcendencia de lo que vaya a decir la vicepresidenta electa es tan grande que pidió que se garantice la transmisión de su testimonio.

Pero el tribunal, con posturas divididas, lo rechazó el viernes. Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que cuando se inició el juicio se informaron los momentos que se televisarían y que entre ellos no estaba la indagatoria. El camarista Rodrigo Giménez Uriburu votó a favor del planteo por la trascendencia del caso.

El tribunal informó en la semana a la Cámara Federal de Casación Penal –su superior– sobre la indagatoria de la ex mandataria para que se organice la seguridad. Habrá un refuerzo de personal tanto adentro como afuera del edificio. Cristina Kirchner y su custodia ingresarán por una puerta lateral de Comodoro Py –por la mismo que accedió siempre que fue a tribunales– que desemboca directo en la sala AMIA, que es donde se desarrolla el juicio.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado y junto con Cristina Kirchner están acusadas otras 12 personas. Entre ellas, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz y Báez. El lunes Cristina Kirchner no se cruzará con el resto de los acusados porque la mayoría fueron autorizados a no asistir a la audiencia.





La acusación es por las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas por 16 mil millones de pesos que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: sobreprecios, rutas no terminadas, falta de antecedentes de las compañías para obtener las obras.

A la ex mandataria se le imputa ser la jefa de una asociación ilícita y por de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. “Habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país", dijo el juez Julián Ercolini cuando en marzo del año pasado envió la causa a juicio oral.

Algo de lo que pueda llegar a decir mañana Cristina Kirchner está en su declaración ante el juez Ercolini cuando el caso se investigaba. Allí dijo que no se cometió ningún delito, que un gobierno no puede ser considerado una asociación ilícita y que ella como presidenta no tomaba decisiones sobre la obra pública porque sus partidas las aprobaba el Congreso de la Nación en el presupuesto de cada año y que las modificaciones que se hacían eran decisiones de los jefes de gabinete, entre ellos Alberto Fernández, quien está citado como testigo al juicio.







Las indagatorias comenzaron a principio de septiembre y en el cronograma que hizo el tribunal la de Cristina Kirchner fue la última. Cuando finalice la declaración de la vicepresidenta electa -no necesariamente debe ser mañana ya que se puede extenderse otras jornadas según el tiempo que le lleve- el tribunal dará a conocer los primeros testigos que declararán en la siguiente audiencia del juicio.

Están convocados 159 testigos, entre ellos ex funcionarios de Cristina Kirchner pero que lo volverán a ser en el nuevo gobierno. Los ex jefes de Gabinete Sergio Massa -próximo presidente de la Cámara de Diputados-, y Jorge Capitanich -elector gobernador de Chaco-, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien podría ser procurador del Tesoro de la Nación, además de Alberto Fernández. Pero también dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer -denunciante de Cristina Kirchner en varias causas-, Mariana Zuvic y Paula Oliveto y empresarios como Carlos Wagner, Juan Chediak y Ángelo Calcaterra. Los tres fueron enviados a juicio oral con la ex presidenta en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Cristina Kirchner volverá al juicio después de varios meses de ausencia en las audiencias por la autorización del tribunal. Y será con la concreción de una de las posibilidades cuando se inició el proceso: triunfante en las elecciones presidenciales que la vuelven a poner al tope del estado nacional. Inició el juicio como ex Presidenta y lo culminará -en una fecha que no se conoce- como vicepresidenta de la Nación.