El sábado 28 de noviembre reabrió en Santa Fe un centro comercial que permanecía vacío, incorporando una marca internacional muy esperada por la comunidad. La reapertura forma parte de una transformación que incluye la apertura de nuevas tiendas y ampliaciones en el espacio comercial.

Foto: Redes sociales

Según informaron, la renovación del centro generó más de 460 empleos directos, lo que representa un impacto significativo en la economía local. La incorporación de la marca internacional es uno de los principales atractivos para los visitantes y se suma a la oferta comercial renovada.

La reapertura busca revitalizar el comercio en la zona y atraer a un público más amplio, con una propuesta que combina variedad de productos y servicios. La ampliación de locales y la llegada de nuevas marcas forman parte de un plan estratégico para consolidar el centro como un punto de referencia en la ciudad.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien más detalles sobre las tiendas que se sumaron y las actividades previstas para los visitantes, en un contexto de recuperación económica y generación de empleo en Santa Fe.

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