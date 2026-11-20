Un hombre de Melincué fue condenado este viernes 20 de noviembre a tres años de prisión de ejecución condicional por distintos hechos delictivos ocurridos en la localidad. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado e incluye, entre las condiciones impuestas, la obligación de establecer su residencia en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

El condenado, identificado mediante las iniciales A. C. S., no registraba antecedentes condenatorios previos, según la información difundida sobre el caso.

La fiscal Luciana Del Grecco, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que la sentencia comprende tres episodios: amenazas contra la madre de sus hijos, amenazas calificadas por el uso de un arma contra su hermano y hurto agravado por tratarse de mercadería en tránsito.

Las amenazas y el episodio con un machete

Uno de los hechos investigados involucró amenazas dirigidas hacia la madre de los hijos del condenado. Otro episodio tuvo como víctima a su propio hermano, a quien intimidó utilizando un machete.

Este último hecho fue encuadrado judicialmente como amenazas calificadas por el uso de arma, una figura penal que contempla la utilización de un elemento capaz de incrementar la intimidación ejercida sobre la víctima.

Ambos episodios fueron incluidos en el acuerdo que permitió resolver la causa mediante un procedimiento abreviado.

También sustrajo soja de una formación ferroviaria

La investigación incluyó un tercer episodio vinculado con la sustracción de granos de soja que eran transportados en un tren.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, el hombre abrió las boquillas de una formación ferroviaria para extraer parte de la mercadería.

La intervención policial permitió recuperar la totalidad del cereal sustraído de manera inmediata.

Por las características del hecho, la conducta fue calificada como hurto agravado de mercadería en tránsito.

No se precisó públicamente la cantidad de soja involucrada ni el valor económico de la carga.

Deberá trasladarse a Victoria y cumplir tratamientos

Además de la condena de tres años de prisión en suspenso, la Justicia estableció distintas reglas de conducta que el hombre deberá respetar.

Una de las condiciones centrales es que deberá fijar residencia en Victoria, Entre Ríos, donde vive su madre. De esta manera, tendrá que dejar su domicilio en la provincia de Santa Fe.

También deberá acreditar la realización de tratamientos psicológicos y psiquiátricos orientados a abordar su problemática de adicciones, según lo establecido en el acuerdo judicial.

Por otro lado, deberá cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.

La modalidad condicional de la pena implica que no deberá ingresar a prisión por esta condena mientras respete las condiciones judiciales, sin perjuicio de las consecuencias legales que podrían derivarse de nuevos delitos o incumplimientos.

La resolución cierra esta instancia del proceso penal mediante un juicio abreviado. A partir de ahora, el cumplimiento de las obligaciones establecidas será determinante para su situación judicial.