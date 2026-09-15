La campaña agrícola 2026/27 comienza a definir su distribución de superficie con cambios en las perspectivas para los principales cultivos. De acuerdo con las estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), de la Bolsa de Comercio de Rosario, la soja alcanzaría las 16,7 millones de hectáreas en todo el país.

La cifra representa un incremento cercano al 2% respecto de la campaña anterior. Bajo un escenario de rendimiento promedio de 29,1 quintales por hectárea, la producción podría ubicarse en torno a las 47,8 millones de toneladas.

El escenario del maíz también sufrió modificaciones respecto de las primeras proyecciones. La BCR elevó la intención de siembra a 10,6 millones de hectáreas, unas 200.000 hectáreas más que lo calculado anteriormente.

A pesar de esa corrección, la superficie seguiría siendo un 3,6% inferior a la del ciclo precedente. El organismo estima una producción de aproximadamente 67,5 millones de toneladas bajo condiciones climáticas normales.

Según indicaron los técnicos, uno de los cambios se produjo en el norte argentino, donde la menor presencia de la chicharrita, sumada a promociones comerciales y descuentos en insumos y semillas, permitió moderar la retracción que inicialmente se esperaba para el cereal.

Por otro lado, el trigo mantiene perspectivas productivas favorables. La estimación nacional fue elevada a 21 millones de toneladas y alrededor del 93% de los lotes se encuentra en condiciones calificadas entre buenas y muy buenas.

Sin embargo, la situación hídrica aparece como uno de los principales condicionantes. Las bajas precipitaciones de agosto, las heladas y el ingreso de aire frío y seco provocaron una rápida pérdida de humedad en diferentes regiones productivas.

En Córdoba, el noreste de Buenos Aires y Chaco ya aparecen lotes de trigo en condición regular por falta de agua. Además, en la región núcleo, alrededor del 70% de los suelos atraviesa condiciones que van desde escasez hídrica hasta sequía.

Esta situación también comienza a repercutir sobre la implantación del maíz temprano. Mientras el centro y sur de Santa Fe muestran mayores avances, algunos sectores del oeste de la región pampeana redujeron el ritmo de las labores a la espera de nuevas precipitaciones.

En este marco, la evolución del clima durante la primavera y el verano será determinante. Las perspectivas de un evento El Niño podrían favorecer mayores precipitaciones durante etapas importantes de los cultivos, aunque ese escenario todavía depende de la evolución efectiva de las condiciones atmosféricas.

Con la campaña gruesa en sus primeras etapas, las decisiones de siembra seguirán condicionadas por tres variables principales: disponibilidad de agua, márgenes económicos y evolución sanitaria de los cultivos.