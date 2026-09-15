La tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre volvió a reunir gastronomía, instituciones y expresiones culturales en Villa Cañás. Durante la jornada realizada el domingo 13 de septiembre, Sonic TV transmitió en vivo desde el escenario y conversó con la directora municipal de Cultura y Educación, Josefina Castro, quien destacó la convocatoria que registraba el predio durante las primeras horas de la tarde.

La celebración se desarrolló en el Predio Mirtha Legrand y había sido programada por la Municipalidad con participación de panaderos, emprendedores, establecimientos educativos, artesanos y diferentes espacios artísticos de la ciudad.

Castro señaló que una de las características que fue adquiriendo la fiesta con el paso de sus tres ediciones es la participación de los vecinos. Según expresó durante la transmisión, la respuesta del público superaba las expectativas que existían luego de las condiciones climáticas de las horas anteriores.

La funcionaria también puso el foco en la incorporación de instituciones y propuestas culturales. Mencionó, entre otros espacios, a establecimientos educativos, academias, grupos independientes y talleres municipales que tuvieron participación dentro de la programación.

“Cañas tiene una cantera de culturas y de producción cultural muy grande”, expresó Castro al referirse a la diversidad de propuestas vinculadas con el teatro, la música, el baile y el canto.

Además, destacó que el escenario permitió combinar actividades promovidas desde el municipio con proyectos autogestionados. Durante la entrevista mencionó propuestas como Enredarte, la Academia Celeste y Blanco y el coro vinculado al PAMI, además de los diferentes talleres municipales.

La grilla oficial había incluido música, folclore, cuarteto, murga, danza, gimnasia artística, coros y distintas disciplinas desarrolladas durante el año en Villa Cañás. También participaron instituciones educativas y organizaciones con stands propios.

Para Castro, uno de los objetivos es que quienes concurren al encuentro puedan conocer esas actividades y, eventualmente, incorporarse a los distintos espacios existentes en la ciudad.

Otro de los puntos mencionados fue la intención de seguir consolidando la celebración. La directora sostuvo que espera que la Fiesta de la Empanada “venga para quedarse” y aumente progresivamente la participación de los vecinos.

La evaluación sobre la cantidad de público corresponde a las observaciones realizadas durante la jornada. Hasta el momento, las fuentes oficiales y periodísticas consultadas no difundieron un número definitivo de asistentes.

La tercera edición profundizó así una propuesta iniciada en 2024 para vincular la tradicional empanada de hojaldre con la identidad gastronómica y cultural de Villa Cañás. La continuidad del encuentro y su crecimiento serán parte de los desafíos de las próximas ediciones.