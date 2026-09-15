River volvió a meterse en la pelea por disputar la Copa Libertadores 2027 después de encadenar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio suma 42 puntos en la Tabla Anual, ocupa el sexto lugar y quedó a tres unidades de Vélez, que con 45 aparece tercero y marca actualmente el límite de clasificación por esa vía.

La recuperación comenzó con el triunfo 3-2 frente a Banfield, continuó con el 3-1 ante Independiente Rivadavia y se extendió con la victoria 2-1 sobre Atlético Tucumán. Con esos nueve puntos, River logró reducir una diferencia que semanas atrás lo mantenía alejado de los primeros puestos.

La pelea, sin embargo, involucra a varios equipos. Independiente Rivadavia lidera la clasificación anual con 48 puntos y Argentinos Juniors aparece segundo con 47. Vélez tiene 45, Boca 44, Rosario Central 43 y luego se ubica River con 42. Gimnasia también suma 42 unidades.

Con siete fechas pendientes, todavía quedan 21 puntos en juego. Por eso, River depende tanto de su propia producción como de los resultados de sus competidores directos.

Una referencia posible es lo ocurrido durante la temporada anterior, cuando el tercer puesto terminó con 57 unidades. Si ese registro volviera a ser suficiente, River tendría que sumar 15 de los próximos 21 puntos para alcanzar esa cifra. Eso podría conseguirse, por ejemplo, con cinco victorias o cuatro triunfos y tres empates.

Sin embargo, ese cálculo no representa una cantidad garantizada para clasificar. El corte definitivo dependerá de los puntos que consigan Vélez, Boca, Rosario Central y el resto de los equipos involucrados.

Por otro lado, River conserva otra vía: ganar el Torneo Clausura. Las tres victorias consecutivas también mejoraron su situación en la Zona B y lo colocaron nuevamente dentro de los puestos que permiten avanzar a los playoffs.

El calendario tendrá varios cruces que pueden modificar directamente la pelea. River recibirá a Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, visitará a Sarmiento y Belgrano, será local frente a Racing y luego afrontará el Superclásico contra Boca en La Bombonera antes de cerrar la fase regular ante Aldosivi.

En este marco, el encuentro frente a Boca adquiere un peso adicional porque ambos están separados por apenas dos puntos en la Tabla Anual.

La clasificación continúa abierta. River consiguió reducir la distancia, pero todavía no depende exclusivamente de alcanzar una cifra determinada. Las últimas siete fechas definirán tanto su posición en el Clausura como una parte importante de su calendario internacional de 2027.