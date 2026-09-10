La Comuna de Wheelwright incorporó un nuevo hidroelevador a su parque de herramientas y maquinarias, con el objetivo de ampliar la capacidad de trabajo de las áreas encargadas de los servicios públicos. Según informó la administración local, el equipo ya comenzó a ser utilizado en diferentes sectores de la localidad.

La adquisición fue financiada mediante recursos del Programa de Obras Menores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, un mecanismo destinado a municipios y comunas para ejecutar proyectos de infraestructura y adquirir equipamiento.

El proceso para sumar la maquinaria había comenzado meses atrás. En mayo, la Comuna de Wheelwright lanzó la Licitación Pública Nacional N.º 1/2026 para la adquisición de un tractor pala frontal nuevo de 80 HP y un elevador grúa equipado con cesto. La convocatoria y sus condiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de Santa Fe, que estableció la apertura de propuestas para el 2 de junio.

Posteriormente, medios de la región informaron que el proceso había recibido seis propuestas empresariales para los equipos incluidos en la licitación. Además, el financiamiento formaba parte de una partida del programa Obras Menores destinada tanto a la incorporación de maquinaria como a intervenciones sobre calles de hormigón de Wheelwright.

Ahora, con el hidroelevador ya disponible, la administración comunal señaló que podrá utilizarlo en trabajos que requieren acceso en altura. Este tipo de equipamiento puede ser empleado, entre otras tareas, para intervenciones sobre alumbrado, arbolado o infraestructura instalada por encima del nivel de calle, de acuerdo con las necesidades de cada área.

Desde la Comuna destacaron además la participación del Gobierno provincial en el financiamiento y agradecieron al gobernador Maximiliano Pullaro por la aprobación de los proyectos presentados por la localidad. Esa valoración corresponde a la posición institucional de la administración de Wheelwright.

La incorporación se suma a un proceso de renovación del equipamiento comunal iniciado durante 2026. La licitación original también contemplaba una pala cargadora frontal, mientras que los recursos gestionados mediante Obras Menores incluían fondos para otras herramientas y para trabajos de infraestructura urbana.

Por el momento, la información difundida sobre la puesta en funcionamiento del hidroelevador no detalla el costo individual definitivo del equipo, la empresa adjudicataria ni sus especificaciones técnicas. La incorporación representa, en términos operativos, una nueva herramienta para las cuadrillas comunales que realizan tareas de mantenimiento y servicios en la localidad.