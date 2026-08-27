La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles 26 de agosto al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa fue aprobada por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto establece como misión principal del Banco Central preservar el valor de la moneda y modifica diferentes mecanismos que regulan la relación entre la autoridad monetaria y el Estado nacional.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de los adelantos transitorios y la prohibición de otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se restringe la posibilidad de adquirir títulos públicos en el mercado primario.

Además, la iniciativa modifica el régimen de distribución de utilidades del organismo y establece un mecanismo destinado a cancelar progresivamente letras intransferibles y adelantos transitorios acumulados en el balance del Banco Central.

Otro de los puntos centrales está vinculado con las autoridades del BCRA. Para remover al presidente o a integrantes del directorio deberán acreditarse causales específicas y obtenerse una mayoría especial de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso.

Desde La Libertad Avanza defendieron la reforma como una herramienta para reducir la posibilidad de que futuros gobiernos recurran al Banco Central para financiar el déficit fiscal. El diputado Santiago Pauli sostuvo durante el debate que la intención es evitar la utilización de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento estatal.

El presidente Javier Milei también celebró la votación y sostuvo que el proyecto representa un paso dentro de su estrategia contra la inflación. Esa relación entre la reforma y una eventual eliminación definitiva de la inflación constituye una posición del Gobierno y no una consecuencia que pueda darse por confirmada.

Por otro lado, representantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y otros sectores opositores cuestionaron distintos puntos de la iniciativa. Itai Hagman advirtió sobre las facultades vinculadas con la utilización de activos del Banco Central como garantía, mientras que Agustín Rossi sostuvo que las nuevas condiciones para remover autoridades podrían condicionar la política monetaria de futuras administraciones.

Miguel Ángel Pichetto también rechazó el proyecto y planteó que el Banco Central debe conservar instrumentos vinculados con las necesidades generales de la política económica.

En este marco, uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la votación en particular, cuando sectores opositores reclamaron tratar determinados artículos por separado. El oficialismo logró avanzar con la votación por títulos y mantuvo el contenido del proyecto.

La reforma todavía no está vigente. El Senado deberá analizar ahora el texto y podrá aprobarlo, modificarlo o rechazarlo antes de que pueda convertirse en ley.





