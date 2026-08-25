Cuatro clubes del departamento General López recibieron aportes provinciales por un total de $78.906.408 en el marco del Programa Alentar, durante una entrega encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Museo del Deporte de Rosario.

Las instituciones alcanzadas son la Asociación Racing Club de Teodelina, el Club Atlético Unión Rosario Puerto Belgrano de San Gregorio, el Club Social Deportivo Mutual Cafferatense de Cafferata y el Círculo Social y Deportivo General Belgrano de Santa Isabel.

La documentación oficial correspondiente a la Ley 14.334 permite conocer, además, cuánto fue asignado a cada entidad y cuál será el destino de esos recursos, información que no fue detallada durante la comunicación pública del acto.

Racing Club de Teodelina recibió $20 millones para avanzar con la construcción de vestuarios en su campo de deportes. Unión de San Gregorio fue beneficiado con otros $20 millones para realizar un sobretecho en la cancha de pelota paleta.

Por otro lado, Cafferatense dispone de $20 millones destinados al techo de su playón deportivo, mientras que General Belgrano de Santa Isabel cuenta con $18.906.408 para realizar trabajos de refacción en las oficinas del club. En conjunto, los cuatro aportes destinados al departamento alcanzan los $78.906.408.

La entrega se produjo a pocas semanas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde el Gobierno provincial vincularon ambos procesos con una estrategia destinada a ampliar y mejorar la infraestructura deportiva de Santa Fe. Según la información oficial, los Juegos tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el objetivo es que los recursos lleguen a las instituciones deportivas y destacó el papel de los clubes como espacios de formación y contención. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, también señaló que la inversión busca atender necesidades concretas de infraestructura.

Desde Racing de Teodelina, su presidente Roberto Rachi destacó el tiempo que niños y adolescentes pasan dentro de las instituciones deportivas y el papel que cumplen estos espacios en las comunidades.

El Programa Alentar contempla aportes para distintos proyectos en clubes de toda la provincia, desde vestuarios y sanitarios hasta iluminación, cerramientos, gimnasios y mejoras edilicias.

En el caso de General López, la próxima instancia será la ejecución de las cuatro obras previstas y el correspondiente seguimiento de los fondos provinciales asignados a cada institución.