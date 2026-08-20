El Gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo viernes 28 de agosto, cuando representantes de los trabajadores y empleadores discutirán una nueva actualización del salario mínimo.

La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El encuentro se desarrollará de manera virtual.

De acuerdo con el cronograma oficial, la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo se reunirá a las 10, mientras que la sesión plenaria fue fijada para las 12.30. En caso de ser necesaria una segunda sesión, se realizará desde las 14.

El principal punto de discusión será la determinación de un nuevo valor para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). También se analizarán los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo.

El Consejo estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, además de la autoridad que presidirá el encuentro. Los representantes de ambos sectores desempeñan sus funciones de manera ad honorem.

Hasta el momento, el Gobierno no anticipó cuál será el porcentaje de actualización ni los valores que podrían proponerse durante la negociación.

La discusión tiene alcance nacional y también resulta relevante para Santa Fe y el sur provincial, debido a que el salario mínimo funciona como referencia para diferentes prestaciones sociales, laborales y determinados parámetros de ingresos