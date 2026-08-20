Un hombre mayor de edad fue aprehendido este miércoles en Venado Tuerto, luego de un procedimiento policial iniciado a partir de un aviso por presuntas amenazas en la vía pública.

El episodio ocurrió durante el mediodía en inmediaciones de avenida Santa Fe al 3500, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras recibir información sobre un hombre que habría amenazado a otra persona.

Al llegar al sector, los efectivos localizaron al conductor de una camioneta cuyas características coincidían con las aportadas previamente.

Según la información policial, y en presencia de testigos, los agentes realizaron una requisa en el interior del vehículo.

Durante el procedimiento fueron secuestrados una pistola calibre .22, cartuchos y un cuchillo.

El hombre fue aprehendido en el lugar y posteriormente quedó a disposición de la Justicia, que deberá continuar con las actuaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad del involucrado ni las circunstancias que habrían originado la presunta amenaza.