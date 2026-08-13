Platense empató 1-1 con Coquimbo Unido de Chile este miércoles en el estadio Ciudad de Vicente López, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo estuvo en ventaja durante buena parte del encuentro y dispuso de un penal para aumentar la diferencia, pero el conjunto chileno alcanzó la igualdad en los minutos finales.

El conjunto local tuvo mayor presencia ofensiva durante el comienzo y buscó generar peligro principalmente por las bandas. Coquimbo intentó sostenerse defensivamente y encontró respuestas en su arquero Diego Sánchez ante las aproximaciones del equipo argentino.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos. Juan Ignacio Saborido envió un centro desde la derecha y Luciano Giménez conectó de cabeza para establecer el 1-0. Desde ese momento, Platense tuvo nuevas oportunidades para ampliar, aunque Sánchez sostuvo a los visitantes dentro del partido.

En el complemento cambió parcialmente el desarrollo. Platense redujo su intensidad y Coquimbo comenzó a disponer más tiempo de la pelota, aunque durante varios pasajes tuvo dificultades para generar situaciones claras frente al arco defendido por Juan Pablo Cozzani.

El momento que pudo modificar definitivamente la serie apareció sobre los 82 minutos. Tras una revisión del VAR, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez sancionó penal por una infracción sobre Guido Mainero. El propio futbolista tomó la responsabilidad de ejecutar, pero Diego Sánchez rechazó el disparo y posteriormente volvió a intervenir ante el intento surgido del rebote.

La atajada mantuvo la diferencia mínima y Coquimbo buscó el empate durante el cierre. Hernán Caputto había recurrido al banco de suplentes para sumar alternativas ofensivas y uno de los ingresados terminó resultando determinante.

A los 94 minutos, Cristian Zavala participó de una salida rápida y Guido Vadalá recibió dentro del sector ofensivo para definir cruzado y establecer el 1-1. La acción fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, pero finalmente el gol fue convalidado.

El resultado dejó abierta la clasificación. Platense tendrá que buscar en condición de visitante el pase a los cuartos de final, mientras que Coquimbo contará con la localía para definir la llave.

La revancha se disputará el próximo miércoles 19 de agosto, desde las 19, en Chile. El ganador avanzará directamente a la siguiente instancia de la Copa Libertadores