Tigre no pudo aprovechar la localía y cayó 1-0 frente a Montevideo City Torque en el estadio José Dellagiovanna, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Franco Pizzichillo marcó el único gol del encuentro en el comienzo del segundo tiempo y dejó al conjunto argentino obligado a buscar un triunfo en la revancha de Montevideo.

El equipo dirigido por Diego Dabove tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó instalarse en campo contrario. Sin embargo, la posesión y el avance territorial no se tradujeron con frecuencia en situaciones claras frente al arco defendido por Franco Torgnascioli.

Montevideo City Torque planteó un partido diferente. El conjunto de Marcelo Méndez mantuvo un bloque defensivo organizado y trató de aprovechar las recuperaciones para atacar los espacios que dejaba Tigre. Según las distintas crónicas del encuentro, ese esquema permitió que el visitante equilibrara el desarrollo con el correr de los minutos.

A los 29 minutos, Joaquín Laso tuvo una posibilidad para el local, aunque su definición fue controlada por Torgnascioli. Antes del descanso llegó la respuesta de Torque: Salomón Rodríguez conectó de cabeza un tiro de esquina y Felipe Zenobio intervino para evitar la apertura del marcador.

La diferencia apareció a los siete minutos del complemento. Una acción iniciada por el sector izquierdo terminó con Ezequiel Busquets asistiendo hacia atrás y Pizzichillo remató desde el área. La pelota terminó dentro del arco de Zenobio y estableció el 1-0 para el conjunto uruguayo.

A partir del gol, Tigre adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos. Por otro lado, los espacios permitieron que Torque encontrara oportunidades para ampliar la ventaja. Salomón Rodríguez quedó frente a Zenobio en una de las acciones más claras, pero el arquero respondió. En la continuidad, Diogo Guzmán reclamó una infracción dentro del área que no fue sancionada por el árbitro. La existencia de esa falta constituye una versión no confirmada.

Dabove modificó el ataque con los ingresos de Ian Subiabre, Santiago González y Mauro Méndez. Este último, que realizó su debut con la camiseta de Tigre, estuvo cerca del empate con un cabezazo en los minutos finales.

El empuje del Matador no alcanzó y Torque sostuvo la ventaja hasta el cierre. De esta manera, el equipo uruguayo llegará arriba en el marcador global al segundo encuentro.

La serie se resolverá el miércoles 19 de agosto, desde las 21:30, en el Estadio Centenario de Montevideo. Tigre necesitará ganar para mantener abierta la posibilidad de avanzar a los cuartos de final, mientras que City Torque buscará hacer valer la diferencia conseguida en Victoria.