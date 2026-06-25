La Justicia de Venado Tuerto dictó la prisión preventiva de un joven de 21 años, identificado por sus iniciales F.G.A., acusado de agredir y amenazar a su expareja, quien cursa un embarazo. La medida fue resuelta tras una audiencia imputativa encabezada por el fiscal Iván Raposo.

Según la investigación, los hechos comenzaron durante la madrugada del 20 de junio en el boliche WESS y continuaron luego en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la acusación, el imputado habría hostigado a la mujer, la tomó del cabello, la empujó y la golpeó en el rostro, provocándole lesiones visibles en la boca y la nariz.

La Fiscalía también sostiene que, tras esos primeros episodios, el joven siguió a la víctima junto a otras personas y lanzó amenazas tanto contra ella como hacia un joven que la acompañaba.

La situación se agravó cuando la mujer se dirigió a una dependencia policial para radicar la denuncia. Según la investigación, el acusado se presentó en las inmediaciones de la comisaría con un cuchillo e intentó atacar a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, además, se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del arma blanca en la espalda y agredido a otra mujer que intervino durante el incidente.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, en concurso real y en calidad de autor.

La prisión preventiva fue fijada hasta el próximo 20 de agosto. Si antes de esa fecha el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena de prisión superior, la medida cautelar se extenderá automáticamente hasta la audiencia preliminar.

El caso tomó mayor repercusión porque ocurrió en el contexto de distintos episodios de violencia registrados en el boliche WESS, establecimiento que recientemente fue clausurado de manera preventiva por 30 días hábiles por disposición del Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto.