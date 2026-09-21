Lionel Messi comenzó a transitar los últimos días antes de su despedida definitiva de la Selección argentina. Este lunes publicó en sus redes sociales un video en el que presentó una camiseta especial vinculada al encuentro del próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El partido será un amistoso internacional y marcará el cierre de una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Messi había anunciado oficialmente su retiro del seleccionado el pasado 31 de agosto, después de la participación argentina en el Mundial 2026.

La prenda mostrada en la publicación presenta modificaciones respecto del modelo utilizado habitualmente por el seleccionado. Según las imágenes difundidas y reproducidas por distintos medios, predomina el celeste, aparece una franja blanca central y tanto el apellido Messi como el número 10 están realizados en color dorado. También se observa la incorporación del Sol de Mayo como uno de los elementos gráficos del diseño.

Sin embargo, mientras algunos medios presentaron el modelo directamente como la camiseta que utilizará Messi en el partido, otros describieron la publicación como un anticipo del diseño. Hasta el momento, en la información oficial de AFA consultada sobre los amistosos y la despedida no aparece una presentación específica del uniforme.

💔🇦🇷 LA CAMISETA ESPECIAL QUE USARÁ LIONEL MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO. pic.twitter.com/OivI0bEpVd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2026

La despedida fue confirmada días atrás por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Messi fue convocado especialmente para el encuentro ante Benín, luego de haber anunciado su retiro internacional. Además, AFA invitó a los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y a sus familias para acompañarlo durante la jornada.

El amistoso será el último de tres compromisos programados para esta ventana internacional. Argentina enfrentará primero a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará frente a Benín el martes 6.

Messi había comenzado su recorrido en la Selección Mayor en 2005. Durante su trayectoria consiguió, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El encuentro ante Benín servirá así como cierre formal de esa etapa. La organización prepara una jornada especial en el Monumental, mientras se esperan nuevos detalles sobre el homenaje, la ceremonia previa y la utilización definitiva de la camiseta presentada por el capitán.