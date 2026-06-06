El Gobierno reúne su mesa política para ordenar reformas

La Casa Rosada convocó a la mesa política para el próximo jueves con el objetivo de reorganizar las prioridades legislativas y coordinar el envío de nuevas reformas al Congreso.

El Gobierno nacional realizará una nueva reunión de mesa política el jueves próximo para analizar el escenario parlamentario y definir el avance de distintos proyectos que forman parte de la agenda oficialista.

La convocatoria llega luego de una semana marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, entre ellos el de la jueza María Verónica Michelli, cuya candidatura fue respaldada por la Cámara alta pese a la oposición del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el oficialismo busca revisar el estado de las negociaciones en el Congreso, actualizar el conteo de apoyos para futuras votaciones y establecer un orden de prioridades para las iniciativas que pretende impulsar durante junio.

Uno de los temas que también estará sobre la mesa es la situación política derivada de la postura de la senadora Patricia Bullrich, quien se abstuvo en la votación del pliego de Michelli. Desde el Gobierno aseguran que intentarán mantener los canales de diálogo abiertos y evitar una confrontación interna.

Mientras tanto, cerca del presidente Javier Milei consideran que la designación de Michelli continuará demorada, ya que aún restan trámites administrativos para completar el proceso de nombramiento.

La reunión se desarrollará además en la antesala de la presentación de la declaración jurada del vocero presidencial Manuel Adorni, un trámite que en la Casa Rosada esperan concretar durante la próxima semana.

Reformas y proyectos en carpeta

Entre las iniciativas que el Ejecutivo pretende avanzar figuran nuevos pliegos judiciales para cubrir vacantes en distintos fueros, el proyecto de juicio por jurados y la reforma del Código Penal, que se encuentra en etapa final de revisión.

También continúan bajo análisis los cambios impulsados por el Ministerio de Desregulación, que incluyen modificaciones en sectores como el cabotaje, los seguros, el mercado inmobiliario y el mercado de capitales.

En Diputados, el oficialismo trabaja para concretar una sesión especial hacia fines de junio con el denominado Super-RIGI y la ley de lobby como principales ejes de discusión. Además, busca sumar otras iniciativas vinculadas a propiedad privada, acuerdos internacionales y reformas económicas.

Por su parte, el Senado mantiene una agenda cargada con proyectos ya aprobados en Diputados y nuevas propuestas enviadas por el Ejecutivo, lo que obliga al Gobierno a definir cuidadosamente sus próximas prioridades legislativas.

Desde la Casa Rosada consideran que junio será un mes determinante para mostrar avances concretos en materia legislativa antes de que otros acontecimientos de alcance internacional concentren la atención pública.