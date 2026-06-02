El Gobierno nacional continúa con su política de ajuste en la administración pública y analiza nuevos recortes de personal en distintos ministerios y organismos del Estado.

Según trascendió, equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, vienen realizando relevamientos en diferentes áreas para evaluar la cantidad de empleados, las funciones que desempeñan y la posibilidad de reducir estructuras sin afectar, según la visión oficial, el funcionamiento de los organismos.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades ratificó la continuidad del ajuste sobre el gasto público.

Fuentes del Gobierno señalaron que la intención es profundizar la reducción de personal durante la segunda mitad del año. Sin embargo, dentro de la propia administración existen opiniones divididas. Mientras algunos funcionarios consideran que aún hay margen para avanzar con los recortes, otros advierten que nuevas desvinculaciones podrían generar dificultades en la gestión diaria de distintas dependencias.

Desde los gremios estatales ya manifestaron su rechazo a la medida. El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, anticipó que el sindicato confrontará cualquier nuevo intento de reducción de puestos laborales y reclamó la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias.

Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación también expresaron preocupación por la continuidad del ajuste. La organización sostuvo que durante los últimos meses fueron desvinculados numerosos trabajadores con amplia experiencia dentro de la administración pública y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales.

En este contexto, el debate sobre el tamaño del Estado y el impacto de las medidas de ajuste vuelve a instalarse en la agenda política, mientras el Gobierno busca sostener sus metas de reducción del gasto público.