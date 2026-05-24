Ataque a tren militar en Pakistán dejó 24 muertos

Un atentado con bomba contra un tren que transportaba personal militar dejó al menos 24 personas muertas y más de 50 heridas este domingo en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. El hecho ocurrió en la ciudad de Quetta, una zona marcada por conflictos y episodios de violencia recurrentes.

El ataque fue adjudicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán, una organización separatista que mantiene enfrentamientos con el gobierno pakistaní y que es considerada una organización terrorista por distintos países.

Según reportaron autoridades locales, entre las víctimas había integrantes de las fuerzas de seguridad. Las imágenes difundidas tras el ataque mostraron un vagón completamente destruido y volcado, mientras equipos de emergencia y personal armado trabajaban en el lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona.

En los últimos meses, la violencia en Baluchistán registró un aumento significativo, con ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, infraestructura y servicios de transporte. La región, ubicada en la frontera con Irán, es considerada una de las más postergadas del país.

Los grupos separatistas baluches sostienen desde hace años que el gobierno central explota los recursos naturales de la provincia, como el gas y los minerales, sin generar beneficios directos para la población local.