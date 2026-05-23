Lourdes Sánchez reconoció su error tras la alcoholemia

La conductora y funcionaria correntina realizó una autocrítica pública luego de dar positivo en un control vehicular y aseguró que la situación le dejó un aprendizaje.
 
Espectáculos23/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La conductora y presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, habló públicamente luego de quedar envuelta en una polémica tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado días atrás en Corrientes.

Durante una entrevista en el programa Sin Freno, la también bailarina reconoció su responsabilidad y admitió haberse equivocado. “Cometí un error”, expresó al referirse al episodio, en el que el test arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre, un valor que superó ampliamente el límite permitido para conducir.

Según explicó, la situación ocurrió luego de participar de un brindis durante una salida nocturna. Además, sostuvo que desde el primer momento asumió las consecuencias del procedimiento y evitó justificar lo sucedido. “Yo lo primero que hago es asumir el error”, señaló.

Por otro lado, Sánchez también se refirió al impacto que tuvo la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación. En ese marco, aseguró que atravesó días difíciles por la repercusión y por algunos mensajes que recibió.

“Ya fue quizás hasta como una carnicería pública. Viví mucha violencia en redes”, afirmó al describir cómo transitó la exposición mediática tras el hecho.

Finalmente, remarcó la importancia de respetar las normas de tránsito y explicó que decidió dar su versión luego de que comenzaran a circular distintas informaciones sobre lo ocurrido. “Fue un error. Me equivoqué. Me sirvió un montón para aprender”, concluyó.

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