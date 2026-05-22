La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, brindó este jueves una conferencia en la sede de Gobierno en Rosario, donde defendió la continuidad del plan de seguridad impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro.

En ese marco, confirmó el envío de un nuevo paquete de leyes a la Legislatura provincial, con el objetivo de sumar herramientas para combatir el delito, fortalecer la investigación criminal y acelerar procedimientos en situaciones vinculadas a armas, narcomenudeo y organizaciones delictivas.

“Santa Fe atraviesa una baja histórica en materia de violencia altamente lesiva porque tiene un plan de seguridad ordenado”, sostuvo Coudannes. Además, remarcó que la Provincia recibió en 2023 una situación compleja, marcada por el avance de las mafias, el delito y los homicidios, especialmente en Rosario.

La funcionaria afirmó que el actual Gobierno aplicó planificación, inversión, conducción política y operatividad policial. También cuestionó a sectores de la oposición por no acompañar medidas como la baja de edad de imputabilidad.

“No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz”, expresó.

Entre los puntos principales del paquete legislativo se encuentra la posibilidad de realizar allanamientos automáticos ante casos de portación ilegal de armas en la vía pública. Según explicó, la medida busca agilizar investigaciones cuando exista la presunción de que haya más armas vinculadas a hechos delictivos.

Otro eje es la demolición de búnkeres por orden fiscal, sin intervención judicial previa en casos excepcionales. Coudannes sostuvo que la ciudadanía “no puede esperar” frente a lugares donde se registran denuncias por venta de estupefacientes y otros delitos.

El proyecto también incorpora herramientas de inteligencia criminal, análisis digital y ciberpatrullaje, con extracción y recuperación de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales, siempre con autorización judicial.

Por último, la vocera vinculó la baja de homicidios con la recuperación del turismo. Señaló que, mientras en el mismo período de 2023 se registraban 180 homicidios, actualmente la cifra es de 54 en toda la provincia.

“Hoy podemos pensar en una provincia y en una Rosario que reciban turistas con hospitalidad y tranquilidad”, afirmó.