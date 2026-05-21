Investigan la muerte de una anestesista hallada en Corrientes

Hallaron muerta a una anestesista y hay investigación abierta

La profesional fue encontrada sin vida en el patio de su vivienda en Corrientes. La causa se investiga como muerte dudosa y esperan los resultados de la autopsia.

Una médica anestesista de 37 años fue encontrada muerta este miércoles en su vivienda ubicada en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. La víctima fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli, una reconocida profesional de la zona.

El hecho comenzó a conocerse luego de que vecinos alertaran a los Bomberos Voluntarios por la presunta presencia de humo en una vivienda situada sobre calle Sargento Cabral al 700. Ante el aviso, una dotación junto a efectivos policiales se dirigió al lugar para intervenir ante un supuesto incendio.

Sin embargo, al llegar al domicilio, los agentes comprobaron que no existía ningún foco ígneo. Al ingresar al predio encontraron a la mujer tendida en el patio de la propiedad y comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque los intentos no dieron resultado.

De acuerdo con la información trascendida, en la vivienda también se encontraba la pareja de la víctima, quien manifestó haberla encontrado con una soga atada al cuello y sujetada a una estructura de cemento.

En este marco, el fiscal Gustavo Mosquera ordenó preservar la escena y realizar distintas pericias para determinar qué ocurrió. Aunque una de las hipótesis apunta a una muerte por asfixia, la investigación avanza bajo la figura de "muerte dudosa".

Además, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de Corrientes, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.