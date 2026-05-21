Personal policial de la Guardia Provincial de Venado Tuerto UOR5 llevó adelante el martes por la tarde un operativo de control vehicular en el límite interprovincial entre Santa Fe y Córdoba, en jurisdicción de la ciudad de Rufino.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo para realizar tareas de identificación de rutina sobre sus cuatro ocupantes. Al verificar los datos, constataron que uno de ellos registraba una solicitud de comparendo requerida por la Justicia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado para ser notificado formalmente de la medida judicial vigente y emplazado a presentarse ante las autoridades correspondientes para regularizar su situación procesal.

Según indicaron fuentes policiales, el operativo formó parte de los controles preventivos habituales que se realizan en puntos estratégicos de la región.