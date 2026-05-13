Intendentes peronistas de Santa Fe, nucleados en el espacio Vamos, compartieron una recorrida institucional junto a mandatarios de la provincia de Buenos Aires por las localidades de Pérez y General Lagos.

La actividad contó con la participación de los intendentes bonaerenses Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Gastón Granados, de Ezeiza; y Julián Álvarez, de Lanús. Durante la jornada visitaron Tecnolagos, en General Lagos, y el Parque Industrial Metropolitano de Pérez.

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, valoró el encuentro y aseguró: “Estamos visibilizando políticas exitosas santafesinas que pueden servir como ejemplo para otros gobiernos locales”.

En General Lagos, la delegación recorrió Tecnolagos, un espacio orientado a vincular educación, industria y ciencia con una mirada enfocada en el desarrollo local. Allí, Natalia Giovacchini resaltó la importancia de la articulación público-privada para generar oportunidades de formación para jóvenes.

Más tarde, la actividad continuó en Pérez con una visita al Parque Industrial Metropolitano y a la fábrica Maincal, dedicada a la producción de calzado de seguridad. Los intendentes fueron recibidos por los directores de la empresa, Javier López Cali y Diego López Cali.

“Pérez es una ciudad con perfil industrial, hoy contamos con el Parque Industrial Metropolitano que es el motor de nuestra localidad”, afirmó Corsalini durante la recorrida.

En ese marco, el mandatario también se refirió al contexto económico y al rol de los gobiernos locales. “Hoy por hoy, los intendentes somos los que respondemos ante el ajuste del Estado nacional, seguimos dándole respuestas a nuestros vecinos en un escenario cada vez más complejo”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia del intercambio de experiencias entre municipios: “Muchas de las políticas públicas que ejecutamos con éxito pueden trasladarse a otras localidades, por eso son importantes estos encuentros”.

También participaron de la jornada los intendentes santafesinos Gonzalo Goyechea (María Teresa), Julián Vignati (Arteaga), Darío Baiocco (Máximo Paz), Paula Serfelippe (General Gelly), Adrián Biyovich (Luis Palacios), Juan Rucci (Gödeken) y Marco Strifezza (Juncal). Además, estuvieron presentes los exintendentes Adrián Tagliari (Llambi Campbell), Daniel Siliano (Acebal) y Carlos Kaufmann (Santa Rosa de Calchines).