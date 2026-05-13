Un hombre identificado como Lucas N. continuará detenido al menos durante 60 días más en Venado Tuerto, acusado de haber golpeado brutalmente a su hijastra en un episodio ocurrido sobre calle Lavalle al 1200, en plena vía pública.

La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de evaluar los antecedentes del imputado y los riesgos procesales planteados por la fiscal Débora Valentín.

Según indicaron desde la Fiscalía, el acusado había recuperado recientemente la libertad tras cumplir una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, madre de la joven agredida. Además, enfrenta otras causas judiciales vinculadas a violencia y una infracción a la ley de drogas.

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que el imputado representa un riesgo tanto para las víctimas como para el desarrollo de la investigación. También remarcó que, en caso de recibir una nueva condena, esta sería de cumplimiento efectivo, lo que incrementa el peligro de fuga.

El hecho ocurrió frente a varios testigos que relataron que Lucas N. golpeó a la joven, identificada como Jazmín, y arrojó su teléfono celular al piso durante el ataque. Tras la agresión, la víctima quedó tendida en la calle con sangrado en uno de sus oídos hasta ser asistida por vecinos y personal médico.

Además, se registraron tres llamados al 911 alertando sobre la situación. La investigación también cuenta con videos aportados por vecinos de la zona, donde quedarían registradas escenas del ataque y el estado de angustia de la joven.

La defensa había solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva, pero el magistrado consideró que no existían garantías suficientes para evitar riesgos de fuga o posibles presiones sobre testigos y víctimas.