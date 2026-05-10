Nueva autopsia cambia la causa de muerte de Ángel

Cambió la causa de muerte de Ángel López

Los nuevos estudios forenses determinaron que el nene de 4 años murió por una infección respiratoria severa. La investigación por abandono y maltrato sigue en curso.

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia a principios de abril, dio un giro luego de conocerse los resultados de estudios complementarios realizados tras la autopsia.

En un primer momento, los investigadores sospechaban que el menor había muerto como consecuencia de múltiples lesiones cerebrales compatibles con el llamado “síndrome del sacudón”. Sin embargo, el análisis histopatológico solicitado por la médica forense Eliana Bévolo descartó esa hipótesis inicial.

De acuerdo al informe, Ángel presentaba una grave infección respiratoria no tratada. Los especialistas detectaron bronquiolitis aguda en ambos pulmones, bronconeumonía en parte del pulmón izquierdo, además de laringitis y faringoamigdalitis aguda. Según los peritos, estas afecciones provocaron dificultades respiratorias severas y una prolongada falta de oxígeno.

Los forenses también determinaron que el niño sufrió entre seis y doce horas de hipoxia antes de fallecer. Esa falta sostenida de oxígeno habría causado daños en el cerebro, riñones y otros órganos vitales.

Pese al cambio en la hipótesis médica, desde la fiscalía aclararon que la situación judicial de la madre del menor y de su pareja no se modifica por el momento. El fiscal jefe Cristian Olazábal afirmó que la causa continuará bajo la figura de “abandono seguido de muerte” y que aún deben establecerse responsabilidades sobre el contexto de violencia y descuido en el que vivía el niño.

En este marco, la investigación también analiza testimonios que señalan presuntos maltratos. Una docente del jardín al que asistía Ángel declaró que el niño había contado que lo bañaban con agua fría y que quería “agua calentita”. Además, otras declaraciones incorporadas al expediente mencionan situaciones de abandono y castigos similares.

La autopsia definitiva todavía no fue presentada y la fiscalía adelantó que convocará a especialistas para profundizar el análisis médico y forense del caso.