La incertidumbre política y económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a reflejarse con mayor fuerza en los mercados argentinos. Analistas financieros advierten que los elevados vencimientos de deuda y las dudas sobre el escenario electoral ya influyen en el comportamiento de bonos, acciones y el riesgo país.

Aunque parte de la volatilidad internacional responde al conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre la economía global, especialistas señalaron que en Argentina el foco está puesto en cómo el Gobierno afrontará los compromisos financieros de los próximos años y qué panorama político podría surgir tras los comicios presidenciales.

Durante 2026, las acciones argentinas mostraron movimientos irregulares y el índice S&P Merval se mantiene por debajo de los máximos alcanzados meses atrás. En paralelo, el riesgo país continúa oscilando entre los 500 y 600 puntos básicos, un nivel que todavía dificulta el acceso del país al financiamiento internacional a tasas más bajas.

Uno de los datos que más observan los inversores es la diferencia de rendimiento entre los bonos AO27 y AO28. Según los analistas, esa brecha refleja el temor del mercado sobre lo que podría ocurrir después de las elecciones presidenciales de 2027. Mientras más lejos está el vencimiento del bono, mayor es la tasa que exigen los inversores para mantener posiciones en Argentina.

El analista financiero Christian Buteler sostuvo que el mercado “ya piensa en 2027” y explicó que existe preocupación por la gran cantidad de vencimientos de deuda previstos para los próximos años. Además, remarcó que en períodos electorales suele crecer la demanda de dólares como cobertura frente a posibles cambios económicos o políticos.

Por otro lado, desde distintas consultoras también señalaron que la estabilidad cambiaria actual ayuda a sostener cierta calma, aunque advirtieron que el mercado sigue atento a la evolución de la inflación, el consumo y la actividad económica. En este marco, consideran que cualquier deterioro en esos indicadores podría aumentar la presión financiera.

A esto se suma el desafío que enfrenta el Gobierno para administrar los vencimientos de deuda previstos entre 2027 y 2028, que superan los USD 21.000 millones según estimaciones privadas. La posibilidad de acceder nuevamente a los mercados internacionales aparece como una de las claves para reducir la incertidumbre.

La deuda pública y el escenario electoral de 2027 empiezan a generar tensión en los mercados argentinos.

Qué preocupa a los inversores y por qué el riesgo país sigue alto.