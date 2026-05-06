Una investigación reciente permitió conocer nuevos detalles sobre el Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio cuyos restos fósiles fueron hallados en la provincia de Río Negro y que, según los últimos estudios, era más grande de lo que se creía.

El ejemplar fue encontrado en el yacimiento Arriagada III, ubicado en Salitral Ojo de Agua, cerca de General Roca. Los restos se conservan actualmente en el Museo Provincial “Carlos Ameghino” de Cipolletti.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro, los nuevos análisis determinaron que este dinosaurio patagónico alcanzaba hasta 3,5 metros de longitud. Además, presentaba huesos neumatizados, es decir, con cavidades internas de aire, una característica vinculada con las aves modernas.

El hallazgo original se produjo a comienzos de 2012 y su nombre rinde homenaje al paleontólogo argentino José F. Bonaparte, una figura clave en el estudio de los dinosaurios en el país.

A principios de 2025, estudios realizados mediante difracción de rayos X permitieron confirmar que otros restos fósiles encontrados en la misma zona también pertenecían a esta especie. Con esa información, los investigadores pudieron reconstruir con mayor precisión partes de su anatomía, como el cuello, la cola y la cintura pectoral.

Los resultados, publicados en la revista Historical Biology, indicaron que los ejemplares patagónicos eran considerablemente más grandes que sus parientes del hemisferio norte. También tenían extremidades posteriores más cortas, pero robustas, y una marcada musculatura en la zona de los hombros.

Según los especialistas, esta diferencia podría explicarse por la evolución particular del linaje en la Patagonia luego de la separación de los continentes. Mientras sus parientes del norte tendieron a reducir su tamaño, el Bonapartenykus desarrolló una contextura más fuerte y adaptada a su ambiente.