Denunciaron a Tailhade por presunto espionaje ilegal

El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, luego de sus declaraciones en el Congreso sobre aspectos de la vida privada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes ministeriales, la causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La presentación fue realizada por el subsecretario Legal, Diego Goldman, y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio. En el escrito se advierte sobre la posible realización de acciones ilegales de inteligencia, en presunta violación de la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520.

El hecho se originó tras el informe de gestión que Manuel Adorni brindó el miércoles 29 de abril, donde Tailhade mencionó supuestos movimientos privados de la esposa del funcionario y detalles vinculados a la custodia oficial de la familia.

Desde el Ministerio de Seguridad consideraron “significativamente preocupante” que un legislador exponga públicamente cuestiones privadas del cónyuge de uno de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo. Además, señalaron como más grave que haya referido conocer datos sobre la logística de la custodia.

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva sostuvo que la información difundida podría implicar riesgos para la seguridad nacional. Por ese motivo, solicitó a la Justicia investigar cómo obtuvo Tailhade esos datos, si participaron terceros o estructuras estatales, y si se cometieron delitos previstos en la normativa vigente.