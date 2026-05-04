Un episodio de violencia se registró a la salida de un boliche en la ciudad de Santiago del Estero, donde un joven fue brutalmente agredido y dos efectivos policiales resultaron heridos al intentar intervenir en una pelea.

El hecho ocurrió en un local bailable ubicado sobre calle Almafuerte, entre Jujuy y Rivadavia, cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una confrontación entre varias personas al momento de la salida.

Según informaron fuentes policiales, dos hombres de 29 y 32 años atacaron a un joven, provocándole lesiones visibles en el rostro, con inflamación y sangrado. En ese contexto, efectivos que se encontraban de servicio intentaron restablecer el orden, pero también fueron agredidos.

Como consecuencia, uno de los uniformados sufrió lesiones en la zona lumbar, mientras que el otro presentó golpes en una de sus piernas. Ambos fueron asistidos tras el incidente.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, la situación se tornó violenta en pocos minutos y generó momentos de tensión entre quienes salían del boliche.

En el caso intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 1, mientras que la Fiscalía dispuso diversas medidas para avanzar en la investigación. Los dos agresores fueron identificados y son intensamente buscados por las autoridades.