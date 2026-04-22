Un joven de 22 años fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en Venado Tuerto tras ser hallado culpable de comercializar marihuana en distintos puntos de la ciudad.

El imputado, identificado como Brian Ezequiel Martínez, admitió su responsabilidad penal en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Gastón Raposo, integrante de la Unidad Fiscal especializada en microtráfico de la 3° Circunscripción Judicial.

La defensa del acusado estuvo a cargo de la abogada Silvia Couselo, quien lo asistió durante el proceso judicial que culminó con la imposición de la pena.

Según la investigación, los hechos se remontan al 13 de febrero de 2025, alrededor de la medianoche. En ese momento, personal policial detectó al joven realizando maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes en dos sectores de la ciudad: la intersección de Pavón y Juan Bautista Alberdi y la plaza Dr. Juan Escribano.

Las actuaciones policiales permitieron documentar la actividad, lo que dio inicio a la causa judicial.

Posteriormente, durante un allanamiento realizado en el domicilio del imputado —ubicado en calle Libertad al 700—, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron 1.596,1 gramos de marihuana, una balanza digital y recortes de nylon utilizados para fraccionar la droga.

De acuerdo con la fiscalía, estos elementos constituyeron indicios claros de que la sustancia estaba destinada a la venta al menudeo.

Finalmente, el tribunal encuadró la conducta como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en infracción a la Ley 23.737 y resolvió condenar a Martínez a cuatro años de prisión efectiva, además de una multa equivalente a 45 unidades fijas.