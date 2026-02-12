La Copa Ciudad puso primera y el duelo entre Sportsman y Studebaker abrió el certamen organizado por el área de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás. En el debut de Fernando Reali como entrenador, Sportsman se impuso 2-1 en un partido disputado y con pasajes de alta tensión, tanto dentro del campo como en las tribunas.

El conjunto del Parque golpeó primero: a los 1 minuto del primer tiempo, Francisco Romagnoli abrió el marcador para Studebaker (0-1). Sin embargo, Sportsman reaccionó con carácter. A los 20’, Santino Mery igualó el encuentro (1-1) y, a los 32’, Gonzalo Rivero marcó el 2-1 definitivo.

El arquero Pablo Paolilli fue una de las figuras del partido. El ex Independiente respondió en momentos clave y sostuvo la ventaja en el tramo final, cuando el clásico se volvió más friccionado y se jugaron cuatro minutos adicionales.

Más allá del resultado, este torneo de pretemporada les permite a ambos cuerpos técnicos evaluar refuerzos y definir la base del equipo titular de cara al inicio del campeonato oficial de la Liga Venadense.

El próximo compromiso se disputará en el estadio “Nemesio Pilín Montoto”, donde también hará su presentación Independiente con el cuerpo técnico Bustos-Medici. La sede responde a las reformas que se están realizando en la cancha de Sportsman.

Síntesis del partido

Sportsman (2)

Pablo Paolilli; Gonzalo Rivero, Tomás Teixido, Benjamín Serra; Santiago Balich, Guillermo Speerli; Julián Andrada, Baltazar Zanotti; Santino Mery, Ángel Gianetta y Agustín Blanco.

DT: Reali – Andrada.

Ingresaron: Hugnu, Figueroa, Ávila, Salinas y Brahim.

Amonestados: Gianetta y Teixido.

Studebaker (1)

Juan I. Tardio; Tomás Ibañez, Mariano Cabral, Emanuel Andrada; Gonzalo Gaetan, Nazareno Marinelli; Francisco Romagnoli, Matías Moreyra; Marcos Felici, Nicolás Bessone y Valentín Falchoni.

DT: Osella – Musto.

Ingresaron: Caminos, Bazán, Fernández, Aglieri y Cugnoflis.

Amonestado: Ibañez.

Goles:

1’ PT Romagnoli (Stu)

20’ PT Mery (Spo)

32’ PT Rivero (Spo)

Árbitro: Pablo Ramírez

Asistentes: Valiente – Torres

En cuarta división también fue victoria de Sportsman por 2-0, ambos goles fueron de Muñoz.

Columna: José Luis Cardozo

Para: Novedades del Sur