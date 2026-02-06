La Copa Federación entra en su etapa más caliente con la disputa de la tercera y última fecha de la fase de grupos, donde se definirán los clasificados a la próxima instancia. En las zonas 9 y 10, varios equipos llegan con chances concretas, pero sin margen de error.

🔹 Zona 9

La acción comenzará el sábado 7, desde las 19 hs, cuando Sportivo Bombal reciba a Studebaker. Un día después, el domingo 8 a las 17 hs, se enfrentarán Racing y Unión de Arroyo Seco.

En la fecha pasada, disputada el domingo 1 de febrero, Racing venció 2 a 0 a Studebaker en Villa Cañás, mientras que Unión de Arroyo Seco superó por el mismo marcador a Sportivo Bombal.

Tabla de posiciones – Zona 9:

Racing de Teodelina: 6 pts

Unión de Arroyo Seco: 3 pts

Studebaker de Villa Cañás: 3 pts

Sportivo Bombal: 0 pts

Con este panorama, Studebaker está obligado a ganar para mantener chances de clasificación, ya que avanzan el primero y el segundo del grupo, y luego deberá aguardar otros resultados.

🔹 Zona 10

Toda la fecha se jugará el domingo 8 a las 17 hs. En Murphy, Unión y Cultura será local ante Deportivo Godeken, mientras que Centenario recibirá a Sportsman Carmelense.

En la jornada anterior, Unión y Cultura venció 2 a 0 a Sportsman Carmelense, y Deportivo Godeken derrotó 2 a 1 a Centenario.

Tabla de posiciones – Zona 10:

Deportivo Godeken: 6 pts

Centenario (San José de la Esquina): 3 pts

Unión y Cultura (Murphy): 3 pts

Sportsman Carmelense: 0 pts

Aquí, Unión y Cultura también necesita ganar para aspirar a la clasificación y luego depender de otros resultados.

La fecha 3 promete emociones fuertes, con partidos decisivos y equipos que jugarán sabiendo que no hay margen para el error en la búsqueda de un lugar en la próxima fase del certamen provincial.