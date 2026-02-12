Definida la primera fase y arranca la Fase II

Tres equipos aseguraron su lugar en la siguiente instancia. Este fin de semana se disputará la Fase II en distintas localidades de la región.
La Copa Liga Venadense 2026 ya dejó atrás su primera fase y quedaron confirmados los equipos que avanzaron a la siguiente instancia del certamen.

En uno de los cruces, Sportivo Rivadavia se impuso 1 a 0 ante Nueva Era y logró la clasificación. Por su parte, Central Argentino venció 2 a 0 a Atlético San Martín y también aseguró su continuidad en el torneo.

Además, Náutico Melincué y Sportivo Avellaneda igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde Sportivo Avellaneda se impuso por 5 a 3 y selló su pase a la Fase II.

Con estos resultados, el torneo entra en una nueva etapa que se jugará entre jueves y domingo en distintas sedes.

La programación comienza el jueves 12 con el partido entre Sportivo Avellaneda y Racing Club en cancha de Sportivo Rivadavia, desde las 21:15.

El viernes 13 será el turno de Matienzo frente a Juventud Pueyrredón en la ciudad de Rufino, a partir de las 21:00.

La actividad principal se concentrará el domingo 15. En Carmen, Deportivo San Jorge recibirá a General Belgrano desde las 18:00. En Venado Tuerto, Defensores Talleres enfrentará a Independiente Amenábar a las 21:30, mientras que Centenario FBC jugará ante Central Argentino a las 18:00.

En San Eduardo, Los Andes FBC será local frente a Unión y Cultura desde las 17:00. Finalmente, en Rufino, CSD Belgrano R se medirá con Jorge Newbery VT a partir de las 18:00.

De esta manera, la Copa Liga Venadense continúa su desarrollo con nuevos cruces y la expectativa de seguir definiendo a los protagonistas de la edición 2026.

