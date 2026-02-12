La Copa Liga Venadense 2026 ya dejó atrás su primera fase y quedaron confirmados los equipos que avanzaron a la siguiente instancia del certamen.

En uno de los cruces, Sportivo Rivadavia se impuso 1 a 0 ante Nueva Era y logró la clasificación. Por su parte, Central Argentino venció 2 a 0 a Atlético San Martín y también aseguró su continuidad en el torneo.

Además, Náutico Melincué y Sportivo Avellaneda igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde Sportivo Avellaneda se impuso por 5 a 3 y selló su pase a la Fase II.

Con estos resultados, el torneo entra en una nueva etapa que se jugará entre jueves y domingo en distintas sedes.

La programación comienza el jueves 12 con el partido entre Sportivo Avellaneda y Racing Club en cancha de Sportivo Rivadavia, desde las 21:15.

El viernes 13 será el turno de Matienzo frente a Juventud Pueyrredón en la ciudad de Rufino, a partir de las 21:00.

La actividad principal se concentrará el domingo 15. En Carmen, Deportivo San Jorge recibirá a General Belgrano desde las 18:00. En Venado Tuerto, Defensores Talleres enfrentará a Independiente Amenábar a las 21:30, mientras que Centenario FBC jugará ante Central Argentino a las 18:00.

En San Eduardo, Los Andes FBC será local frente a Unión y Cultura desde las 17:00. Finalmente, en Rufino, CSD Belgrano R se medirá con Jorge Newbery VT a partir de las 18:00.

De esta manera, la Copa Liga Venadense continúa su desarrollo con nuevos cruces y la expectativa de seguir definiendo a los protagonistas de la edición 2026.