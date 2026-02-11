La irregularidad del Manchester United no solo se refleja en la tabla de la Premier League. También impacta en la vida cotidiana de uno de sus seguidores más fieles. Frank Illet, británico de 29 años que actualmente vive en España, decidió en octubre pasado que no se cortaría el cabello hasta que su equipo lograra cinco victorias consecutivas.

La apuesta parecía sencilla. Venían de una temporada en la que habían conseguido una seguidilla similar y, además, habían cerrado el año con la conquista de la FA Cup ante el Manchester City. Sin embargo, el presente fue muy distinto.

Desde que inició el desafío, el United disputó 77 partidos en todas las competiciones, atravesó un cambio de entrenador tras la salida de Erik ten Hag y no consiguió enlazar los cinco triunfos que Illet necesita para pasar por la peluquería.

En los últimos días, el equipo estuvo cerca de cortar la racha adversa. Encadenó cuatro victorias consecutivas frente a Tottenham, Fulham, Arsenal y Manchester City. No obstante, el empate 1-1 ante West Ham frenó la ilusión y extendió el desafío del hincha.

Lo que comenzó como una ocurrencia para levantar el ánimo en un momento complejo se transformó en un fenómeno en redes sociales. Con más de 700 mil seguidores entre Instagram y TikTok, Illet publica a diario cuántos días pasaron desde su último corte. Su imagen, con una cabellera cada vez más extensa, se convirtió en símbolo de la paciencia —y la frustración— de los fanáticos.

El propio protagonista reconoce que el reto dejó de ser solo una broma. Mantener el cabello implica más tiempo y cuidados, y también ha vivido situaciones incómodas, como un incidente en un partido en el que otro simpatizante lo tomó del pelo de manera agresiva, hecho que fue investigado por la policía.

Mientras tanto, la promesa sigue en pie. Hasta que el Manchester United no consiga cinco victorias consecutivas, la tijera deberá esperar. Y con cada empate o derrota, la historia suma un nuevo capítulo.