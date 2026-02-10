El Gobierno nacional solicitó este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso de la Nación, según confirmaron fuentes oficiales.

Una de las razones centrales de la decisión fue la falta de consenso en torno a la edad de imputabilidad. En el texto enviado se fijaba en 13 años, mientras que el acuerdo previo con los bloques aliados establecía el límite en 14 años, tal como había quedado reflejado en el dictamen trabajado durante 2025.

El proyecto retomaba en gran parte el contenido de aquella iniciativa discutida el año pasado, aunque incorporaba una novedad clave: la asignación específica de fondos para garantizar su implementación. En la versión anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre su aplicación efectiva.

En este nuevo esquema, se preveía una partida superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de sostener el funcionamiento del régimen.

Pese al retiro formal, desde el oficialismo no descartan volver a impulsar el debate en el recinto de Diputados, aunque para ello será necesario acelerar la conformación de las comisiones correspondientes y alcanzar un nuevo acuerdo político.