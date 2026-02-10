El tratamiento de la reforma laboral en el Senado ingresó en una etapa decisiva. Si bien existe un acuerdo general entre el Gobierno nacional y los bloques aliados para acompañar la iniciativa, todavía no está definida la versión final del texto, que sigue bajo revisión artículo por artículo.

Durante una extensa reunión realizada este lunes por la noche, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro con referentes de los bloques dialoguistas para pulir los últimos detalles del proyecto. El consenso político no estaría en riesgo, aunque persisten diferencias en puntos específicos.



Uno de los temas que genera mayor expectativa es la posible eliminación del artículo vinculado al impuesto a las Ganancias, una alternativa que comenzó a ser bien recibida tanto por el oficialismo como por los aliados. Sin embargo, desde el Gobierno evitaron confirmar una definición al respecto y la decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo.

En este marco, este martes desde las 14 se realizará una reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria prevista para el miércoles. Allí se buscará acordar los tiempos de exposición y el desarrollo del debate en el recinto, en un contexto político tenso y con la atención puesta en la postura que adoptará el kirchnerismo.

Desde los bloques dialoguistas señalaron que las modificaciones realizadas hasta el momento no alteran el espíritu central de la ley. “El objetivo del proyecto se mantiene y estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, afirmaron tras el encuentro legislativo.

Mientras tanto, la definición final del texto y la cantidad de votos asegurados por capítulo serán elevadas a la Casa Rosada en las próximas horas. A partir de allí, el Gobierno deberá decidir hasta dónde está dispuesto a ceder para garantizar la aprobación de una reforma que considera clave para su agenda económica.