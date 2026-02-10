En el marco de una semana compleja para el Gobierno de Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez, de La Libertad Avanza, lanzó fuertes críticas contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien responsabilizó por la crisis en materia de seguridad y el conflicto con la Policía provincial.

“La fatal arrogancia de Pullaro debe terminar. No se puede especular con los recursos de los santafesinos. Mientras sostiene una estructura estatal sobredimensionada, dice que no tiene dinero para mejorar los sueldos de la Policía”, expresó la legisladora.

Diez sostuvo además que el gobernador “dilapida recursos de los santafesinos y luego afirma que no alcanza para pagarle a las fuerzas de seguridad”, en referencia al reclamo salarial que derivó en el levantamiento policial.

En la misma línea, la diputada apuntó contra las decisiones económicas del Ejecutivo provincial y recordó que Pullaro tomó deuda en dólares con el compromiso de liquidarla en pesos. “No lo hizo y como resultado se perdieron más de 100 millones de dólares para Santa Fe. Después dice que no alcanza para pagarle a la Policía. Por favor, más respeto gobernador”, concluyó.

Las declaraciones se suman a un clima de tensión política y social en la provincia, atravesado por reclamos salariales y cuestionamientos a la gestión en seguridad.