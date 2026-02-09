Este viernes se llevó adelante en la localidad de Elortondo una jornada de concientización y vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina y la antitetánica, con base en el Parque 19 de Marzo y alcance en la zona rural.



La iniciativa fue impulsada por la Juventud CAULE y contó con el acompañamiento del Gobierno de Elortondo, el Hospital SAMCo y distintas instituciones vinculadas al sector productivo.



Además, la jornada contó con la presencia de la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, quien acompañó el desarrollo de la actividad y destacó la importancia de la prevención en el ámbito rural.



Durante la jornada se realizaron vacunaciones, controles de signos vitales y el registro de dadores voluntarios de sangre, en una acción integral pensada para fortalecer el cuidado de la salud de la comunidad, especialmente de cara al inicio de la cosecha.

Desde la organización agradecieron la participación de los equipos de salud y de los vecinos que se acercaron, remarcando la importancia de este tipo de acciones para acercar la información y los servicios sanitarios a la población.