La ausencia de Juan Ignacio Nardoni en la derrota de Racing Club frente a Tigre no pasó inadvertida. El mediocampista no fue titular ni ingresó en el segundo tiempo del partido disputado en el estadio José Dellagiovanna, en el que la Academia cayó por 3 a 1 y sumó su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026.

Mientras los hinchas debatían sobre su ausencia, en paralelo avanzaron las negociaciones con Grêmio, club que estaría a punto de cerrar su incorporación. Según trascendió, Racing habría aceptado una oferta cercana a los 8 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros 2 millones en concepto de objetivos deportivos.

Desde el entorno académico aclararon que la no participación de Nardoni no respondió a una lesión ni a una cuestión física. La decisión fue táctica y estuvo ligada al planteo del entrenador Gustavo Costas, quien optó por modificar el esquema y probar una dupla más defensiva en la mitad de la cancha.

Nardoni, de 23 años, llegó a Racing a comienzos de 2023 procedente de Unión y se consolidó rápidamente como una pieza clave del mediocampo. En total disputó 126 partidos oficiales, marcó cinco goles, brindó siete asistencias y fue parte de tres títulos: la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Si no surgen contratiempos de último momento, el volante central continuará su carrera en el fútbol brasileño, poniendo fin a su etapa en Avellaneda.