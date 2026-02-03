San Lorenzo confirmó que Deportivo Riestra jugará como local en el estadio Pedro Bidegain durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. La decisión se dio a conocer en una reunión abierta de Comisión Directiva realizada en el Polideportivo Roberto Pando, en el barrio porteño de Boedo.

La medida responde a que Riestra no cuenta con la habilitación de Conmebol para utilizar su estadio Guillermo Laza, que no cumple con la capacidad mínima exigida para competencias internacionales. Ante ese escenario, el club del Bajo Flores deberá mudar su localía para afrontar su histórico debut en el plano continental.

Durante el encuentro dirigencial, encabezado por la comisión transitoria que lidera Sergio Costantino, se informó que el Malevo abonará un total de 135 millones de pesos por el uso del Nuevo Gasómetro en los tres partidos correspondientes a la fase de grupos. Además, se aclaró que el acuerdo es libre de gastos adicionales y multas, costos que correrán por cuenta de Riestra en caso de existir.

Más allá del cambio formal de localía, el traslado será prácticamente simbólico: ambos estadios están separados por apenas 348 metros. De hecho, la cercanía es tal que desde la platea del Guillermo Laza se puede observar el Bidegain, una postal habitual cada vez que Riestra juega en condición de local. Esta particularidad convierte a San Lorenzo y Riestra en los clubes de Primera División con menor distancia entre sus canchas.