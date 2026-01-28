Santiago Ascacíbar fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca Juniors y su llegada no pasó desapercibida. Desde temprano, una multitud de hinchas se acercó para acompañarlo durante la revisión médica, en una escena que reflejó la expectativa generada por su incorporación.

Luego de firmar su contrato, el mediocampista brindó su primera conferencia de prensa con la camiseta azul y oro y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No quería jugar en River”. La declaración cayó como una bomba en el mundo Boca y reforzó el vínculo inmediato con los hinchas.

La negociación con Estudiantes de La Plata se destrabó tras varios intentos fallidos. Finalmente, Boca acordó la compra del 80% del pase por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, con el jugador resignando parte de su porcentaje y resolviendo una deuda pendiente del Pincha.

La operación se aceleró en los últimos días a raíz de la lesión de Rodrigo Battaglia, quien deberá ser operado del tendón de Aquiles. En ese contexto, Ascacíbar pasó a ser prioridad para reforzar el mediocampo con un perfil dinámico y de experiencia.

El volante, que fue capitán en Estudiantes y viene de ser titular ante Independiente, se mostró visiblemente emocionado en su último partido con el conjunto platense, en lo que muchos interpretaron como una despedida. Cuatro días después, su arribo a Boca quedó confirmado.

Durante la presentación, el cuerpo técnico destacó sus condiciones futbolísticas y su personalidad para competir en un plantel de alto nivel. Además, el propio Ascacíbar remarcó que su decisión siempre estuvo clara, más allá del interés que había mostrado River Plate al inicio del mercado.

En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia de Brian Aguirre, quien pasará al equipo platense a préstamo con opción de compra, en una operación vinculada entre ambas instituciones.