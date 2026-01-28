Con 34 años y una carrera tan intensa como polémica, Deyverson fue oficializado como nuevo refuerzo de Liga de Quito, equipo que buscará dar el golpe en la próxima edición de la Copa Libertadores. Será la primera experiencia del delantero fuera de Brasil en el ámbito sudamericano.

El atacante llegó en condición de libre tras su último paso por Fortaleza, donde disputó 36 partidos y convirtió nueve goles en una temporada compleja que terminó con el descenso del equipo, dirigido en el tramo final por Martín Palermo.

Más allá de su presente reciente, Deyverson sigue siendo especialmente recordado en el fútbol argentino por su actuación decisiva ante River Plate en la Copa Libertadores 2024. Con la camiseta de Atlético Mineiro, marcó dos goles y dio una asistencia en el contundente 3-0 en Brasil frente al equipo que conducía Marcelo Gallardo.

Aquella noche fue una muestra completa de su estilo: eficacia, personalidad y provocación. Abrió el marcador con una definición ante Franco Armani, tuvo un gol anulado por offside y protagonizó varios cruces que calentaron el partido, ganándose la ovación del público local al ser reemplazado sobre el final.

Tras ese encuentro, el delantero volvió a expresar públicamente su simpatía por Boca Juniors, un vínculo que, según contó, nace de su admiración por figuras como Diego Maradona, Edinson Cavani y Juan Román Riquelme. También destacó el rol de la hinchada xeneize como uno de los grandes atractivos del club.

Ahora, con un nuevo desafío por delante, Deyverson intentará aportar experiencia, carácter y goles en Liga de Quito, que apuesta a su jerarquía para ilusionarse en el máximo certamen continental.