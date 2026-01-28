El mercado de pases 2026 no solo dejó novedades en la Primera División del fútbol argentino. En las categorías del Ascenso también se produjeron incorporaciones resonantes, con la llegada de futbolistas de amplia experiencia en el ámbito local e internacional.

Uno de los casos más destacados es el de Nery Domínguez, quien se convirtió en refuerzo de Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en la Primera C. Formado en Rosario Central, el mediocampista fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente y de la Primera División 2019 y el Trofeo de Campeones con Racing. Además, tuvo pasos por Querétaro de México y Universidad de Chile.

También en la Primera C se dio la llegada de Facundo Curuchet a Fénix. El defensor entrerriano debutó en Colón y recorrió clubes como Defensa y Justicia, Platense y Racing de Córdoba, aportando experiencia a su nuevo equipo.

En la Primera Nacional, Emanuel Insúa fue incorporado por Colegiales. Surgido en Boca Juniors, el lateral tuvo una extensa carrera que incluyó pasos por Godoy Cruz, Newell’s, Racing, Vélez, Banfield y una etapa internacional en clubes como Granada, Udinese, Panathinaikos y AEK Atenas.

Otro nombre que llamó la atención fue el de Cristian Chávez, nuevo refuerzo de Boca Unidos en el Torneo Federal A. El mediocampista jugó en San Lorenzo e Independiente y tuvo una experiencia internacional en Napoli, donde compartió plantel con figuras como Edinson Cavani y Ezequiel Lavezzi. Tras un paso como coordinador deportivo en Aldosivi, volvió al campo de juego y afronta ahora un nuevo desafío.

El apellido que más impacto mediático generó fue el de Ricardo Centurión, flamante incorporación de Racing de Córdoba. Campeón con Boca Juniors y Racing de Avellaneda, el extremo cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Genoa, São Paulo, Atlético San Luis, Vélez, San Lorenzo y su último club, Oriente Petrolero.

En el arco, Enrique Bologna defenderá los colores de Chacarita Juniors. El arquero tuvo una carrera prolongada en Banfield, Godoy Cruz e Independiente, además de una experiencia internacional en Colo-Colo de Chile.

Por último, el mercado dejó historias atravesadas por el sentido de pertenencia. Leonel Vangioni, con pasado en River, Newell’s y Milan, decidió continuar su carrera en Riberas del Paraná, club que lo vio nacer y compite en la Liga Regional del Sud, en Santa Fe. En la misma línea, Javier Toledo, ex Newell’s, Vélez y Estudiantes, se sumó a Argentino de Marcos Juárez, el equipo de su ciudad natal.