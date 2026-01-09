El próximo lunes 12 de enero se pondrá en marcha la Colonia de Verano para Personas Mayores en la ciudad de Villa Cañás, una iniciativa que busca fomentar el bienestar y la integración social durante la temporada estival.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, en articulación con la Subsecretaría de Adultos Mayores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Las actividades se desarrollarán en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, los días lunes y miércoles, en el horario de 17.30 a 19.30. Durante cada jornada se llevarán adelante actividades físicas, recreativas y sociales, especialmente pensadas para promover una vida activa y saludable en personas mayores.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan los vínculos, estimulen el movimiento y contribuyan al bienestar integral de quienes participan.

Las personas interesadas en sumarse o recibir mayor información pueden comunicarse al teléfono 3462-367404.