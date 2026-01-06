Los Reyes Magos recorrieron Villa Cañás
La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.
El intendente Norberto Gizzi oficializó la designación de la arquitecta, que reemplaza a Tamara Andreani y se suma al equipo de gobierno municipal.Villa Cañás06/01/2026LORENA ACOSTA
El intendente Norberto Gizzi oficializó la incorporación de la arquitecta Janina Bombasaro como nueva secretaria de Servicios Públicos del Municipio.
Bombasaro reemplaza a Tamara Andreani, quien dejó su cargo por motivos particulares, y se suma al gabinete municipal en un área clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Al referirse a la designación, el intendente destacó la importancia del cambio y señaló: “Le damos la bienvenida a Nani, quien asume este desafío con mucho entusiasmo y vocación de servicio”.
En este marco, Gizzi remarcó que la incorporación se da dentro de la continuidad de la gestión municipal. “Es un cambio que forma parte de una gestión que no se detiene y que sigue avanzando, con el objetivo de consolidar un Estado eficiente, cercano y orientado a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad cañaseña”, expresó.
Por otro lado, el mandatario agradeció especialmente a Tamara Andreani por el trabajo realizado. “Quiero agradecer profundamente su compromiso, responsabilidad y esfuerzo durante su gestión; su labor fue muy valiosa y dejó una base importante sobre la cual continuar construyendo”, concluyó.
La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.
Los procedimientos se realizaron en Villa Cañás y Santa Isabel. Hubo secuestro de elementos y un sospechoso aprehendido.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
Más de cien vecinos completaron formaciones laborales impulsadas por el municipio y la Provincia. El acto se realizó en el Club Argentino de Servicio.
El hecho ocurrió ayer al mediodía en avenida 59. Bomberos Voluntarios y Litoral Gas trabajaron de forma preventiva y no hubo personas lesionadas.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
El elenco xeneize recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.