El intendente Norberto Gizzi oficializó la incorporación de la arquitecta Janina Bombasaro como nueva secretaria de Servicios Públicos del Municipio.

Bombasaro reemplaza a Tamara Andreani, quien dejó su cargo por motivos particulares, y se suma al gabinete municipal en un área clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Al referirse a la designación, el intendente destacó la importancia del cambio y señaló: “Le damos la bienvenida a Nani, quien asume este desafío con mucho entusiasmo y vocación de servicio”.

En este marco, Gizzi remarcó que la incorporación se da dentro de la continuidad de la gestión municipal. “Es un cambio que forma parte de una gestión que no se detiene y que sigue avanzando, con el objetivo de consolidar un Estado eficiente, cercano y orientado a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad cañaseña”, expresó.

Por otro lado, el mandatario agradeció especialmente a Tamara Andreani por el trabajo realizado. “Quiero agradecer profundamente su compromiso, responsabilidad y esfuerzo durante su gestión; su labor fue muy valiosa y dejó una base importante sobre la cual continuar construyendo”, concluyó.