Los Reyes Magos recorrieron Villa Cañás
La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.
Villa Cañás04/01/2026LORENA ACOSTA
Personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás logró avances significativos en la investigación de un robo ocurrido en una vivienda deshabitada ubicada en calle 49 al 570, hecho denunciado el pasado 27 de diciembre.
En el marco de la causa y por disposición judicial, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos, uno en Villa Cañás y otro en Santa Isabel, ambos con resultados positivos.
Durante el procedimiento realizado en Santa Isabel se concretó la aprehensión del principal sospechoso. Además, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos mercadería, prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho y un vehículo Renault 18 Rural.
En el segundo allanamiento, efectuado en Villa Cañás, el personal policial secuestró una bicicleta y varias plantas de marihuana, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
Para la ejecución de las medidas se contó con la colaboración de efectivos y móviles de la Comisaría 5ª de Santa Isabel, Comisaría 6ª de Villa Cañás, Comisaría 7ª de Teodelina y la Subcomisaría 7ª de Chapuy, destacándose el trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales que permitió avanzar de manera eficaz en el esclarecimiento del hecho.
El intendente Norberto Gizzi oficializó la designación de la arquitecta, que reemplaza a Tamara Andreani y se suma al equipo de gobierno municipal.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
Más de cien vecinos completaron formaciones laborales impulsadas por el municipio y la Provincia. El acto se realizó en el Club Argentino de Servicio.
El hecho ocurrió ayer al mediodía en avenida 59. Bomberos Voluntarios y Litoral Gas trabajaron de forma preventiva y no hubo personas lesionadas.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.