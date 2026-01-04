Personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás logró avances significativos en la investigación de un robo ocurrido en una vivienda deshabitada ubicada en calle 49 al 570, hecho denunciado el pasado 27 de diciembre.

En el marco de la causa y por disposición judicial, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos, uno en Villa Cañás y otro en Santa Isabel, ambos con resultados positivos.

Durante el procedimiento realizado en Santa Isabel se concretó la aprehensión del principal sospechoso. Además, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos mercadería, prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho y un vehículo Renault 18 Rural.

En el segundo allanamiento, efectuado en Villa Cañás, el personal policial secuestró una bicicleta y varias plantas de marihuana, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Para la ejecución de las medidas se contó con la colaboración de efectivos y móviles de la Comisaría 5ª de Santa Isabel, Comisaría 6ª de Villa Cañás, Comisaría 7ª de Teodelina y la Subcomisaría 7ª de Chapuy, destacándose el trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales que permitió avanzar de manera eficaz en el esclarecimiento del hecho.