Los Reyes Magos recorrieron Villa Cañás

La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.

Villa Cañás06/01/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
611724070_1339507511550680_391673239509917986_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=V-RwF

Como cada 6 de enero, Villa Cañás vivió una jornada especial con la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltazar estuvieron presentes en la Plaza 9 de Julio, donde compartieron un momento de alegría y entregaron regalos a los niños y niñas que participan de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano.

Además, los Reyes recorrieron distintos barrios de la ciudad y visitaron las colonias de los clubes Studebaker y Sportsman, así como el Jardín Maternal Los Peques, llevando regalos, sonrisas y momentos de emoción a cada lugar.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Norberto Gizzi, junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, quienes compartieron la jornada con los chicos y sus familias, destacando la importancia de sostener este tipo de propuestas recreativas y comunitarias.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.8bbbbf192bcac504.bm9ybWFsLndlYnA%3D

Trump exige acceso total a Venezuela

LORENA ACOSTA
Internacionales05/01/2026

El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.

Boletín de noticias