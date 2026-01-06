Como cada 6 de enero, Villa Cañás vivió una jornada especial con la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltazar estuvieron presentes en la Plaza 9 de Julio, donde compartieron un momento de alegría y entregaron regalos a los niños y niñas que participan de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano.

Además, los Reyes recorrieron distintos barrios de la ciudad y visitaron las colonias de los clubes Studebaker y Sportsman, así como el Jardín Maternal Los Peques, llevando regalos, sonrisas y momentos de emoción a cada lugar.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Norberto Gizzi, junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, quienes compartieron la jornada con los chicos y sus familias, destacando la importancia de sostener este tipo de propuestas recreativas y comunitarias.