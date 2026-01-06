Janina Bombasaro es la nueva secretaria de Servicios Públicos
El intendente Norberto Gizzi oficializó la designación de la arquitecta, que reemplaza a Tamara Andreani y se suma al equipo de gobierno municipal.
La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.Villa Cañás06/01/2026LORENA ACOSTA
Como cada 6 de enero, Villa Cañás vivió una jornada especial con la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltazar estuvieron presentes en la Plaza 9 de Julio, donde compartieron un momento de alegría y entregaron regalos a los niños y niñas que participan de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano.
Además, los Reyes recorrieron distintos barrios de la ciudad y visitaron las colonias de los clubes Studebaker y Sportsman, así como el Jardín Maternal Los Peques, llevando regalos, sonrisas y momentos de emoción a cada lugar.
La actividad contó con el acompañamiento del intendente Norberto Gizzi, junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, quienes compartieron la jornada con los chicos y sus familias, destacando la importancia de sostener este tipo de propuestas recreativas y comunitarias.
El intendente Norberto Gizzi oficializó la designación de la arquitecta, que reemplaza a Tamara Andreani y se suma al equipo de gobierno municipal.
Los procedimientos se realizaron en Villa Cañás y Santa Isabel. Hubo secuestro de elementos y un sospechoso aprehendido.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
Más de cien vecinos completaron formaciones laborales impulsadas por el municipio y la Provincia. El acto se realizó en el Club Argentino de Servicio.
El hecho ocurrió ayer al mediodía en avenida 59. Bomberos Voluntarios y Litoral Gas trabajaron de forma preventiva y no hubo personas lesionadas.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.