Milei inicia el año con recorridas por Córdoba y Buenos Aires
El Presidente confirmó sus primeros destinos de 2026 tras el triunfo legislativo y busca reforzar su presencia territorial en distritos clave.
El calor intenso y la sequía elevan el riesgo en diez provincias. Piden extremar cuidados y prohíben el uso de fuego en parques nacionales.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varias regiones del país atraviesan un riesgo “extremo” de incendios forestales, en el marco de las altas temperaturas que se registran en los últimos días.
Según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para este lunes 29 de diciembre la alerta alcanza a diez provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Especialistas explicaron que, además del calor extremo, la situación se ve agravada por la sequía persistente y otros factores climáticos, lo que genera condiciones propicias para la rápida propagación del fuego.
En este contexto, a comienzos de diciembre el Gobierno nacional anunció medidas preventivas especiales en parques nacionales del sur del país, como Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, ante el escenario meteorológico previsto para el verano.
Entre las disposiciones adoptadas, se estableció la prohibición total del uso de fuego en estas áreas naturales desde diciembre y hasta el 30 de abril de 2026. Además, se indicó que se aplicarán sanciones máximas a quienes sean responsables de provocar incendios, conforme a la normativa vigente.
Desde los organismos oficiales reiteraron el pedido a la población de evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos, denunciar situaciones de riesgo y respetar las restricciones, con el objetivo de proteger los ecosistemas y prevenir daños mayores.
El organismo nacional actualizó el sistema de acreditación de requisitos y el pago del 20% retenido, con el objetivo de simplificar trámites y garantizar derechos.
Una banda que creó una empresa fantasma, para concretar estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas, fue desmantelada tras una maniobra que fue denunciada. Todo derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
El Gobierno nacional definió que el próximo año solo habrá tres días no laborables optativos, en lugar de feriados turísticos obligatorios.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
El presidente Sergio Costantino se refirió a los rumores que vinculan a jugadores del Ciclón con Boca y River en este mercado de pases.
La Academia presentó una nueva propuesta por el enganche de Huracán y no descarta incluir a Martín Barrios para acercar posiciones.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.