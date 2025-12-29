El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varias regiones del país atraviesan un riesgo “extremo” de incendios forestales, en el marco de las altas temperaturas que se registran en los últimos días.

Según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para este lunes 29 de diciembre la alerta alcanza a diez provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.



Especialistas explicaron que, además del calor extremo, la situación se ve agravada por la sequía persistente y otros factores climáticos, lo que genera condiciones propicias para la rápida propagación del fuego.

En este contexto, a comienzos de diciembre el Gobierno nacional anunció medidas preventivas especiales en parques nacionales del sur del país, como Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, ante el escenario meteorológico previsto para el verano.

Entre las disposiciones adoptadas, se estableció la prohibición total del uso de fuego en estas áreas naturales desde diciembre y hasta el 30 de abril de 2026. Además, se indicó que se aplicarán sanciones máximas a quienes sean responsables de provocar incendios, conforme a la normativa vigente.

Desde los organismos oficiales reiteraron el pedido a la población de evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos, denunciar situaciones de riesgo y respetar las restricciones, con el objetivo de proteger los ecosistemas y prevenir daños mayores.