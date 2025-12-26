El Gobierno de Javier Milei confirmó que durante 2026 no se implementarán feriados con fines turísticos. La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En reemplazo de los tradicionales feriados turísticos, el Ejecutivo autorizó únicamente tres “días no laborables” con ese objetivo. La diferencia no es menor: mientras el feriado es obligatorio, con descanso pago y remuneración doble en caso de trabajarse, el día no laborable queda a criterio del empleador y no implica pago adicional.

Desde la Casa Rosada celebraron la decisión y sostienen que la nueva modalidad favorece el turismo interno. Sin embargo, desde el sector turístico advirtieron que los feriados son los que realmente impulsan los viajes masivos, algo que difícilmente ocurra con jornadas optativas.

Las tres fechas definidas como días no laborables fueron pensadas para generar fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos:

Lunes 23 de marzo, que se suma al feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio, posterior al feriado del 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre, previo al feriado del 8 de diciembre.

Calendario de feriados y días no laborables 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (feriado inamovible) / Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).